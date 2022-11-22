Россиянам рассказали, к каким последствиям приводит плесень в квартире

Плесень, размножающаяся на стенах квартиры, может стать причиной развития "синдрома больного здания". Так в XX веке называли состояние, сопровождающееся кашлем, аллергией, головной болью и сильной усталостью. О том, почему оно возникает, люди узнали лишь спустя годы, пишут "Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-службу сети медицинских лабораторий KDL.

Плесень — это микроскопический грибок, распространяющийся в сырых непроветриваемых помещениях. В таких местах споры грибка витают в воздухе и могут попасть в бронхи человека, что доставит ему немало проблем.

"Самыми распространёнными симптомами, развивающимися при попадании спор плесени в организм, является кашель, слезотечение, аллергический конъюнктивит, быстрая утомляемость. Среди серьёзных последствий отмечается астма и пневмония", — рассказала руководитель медицинского департамента KDL Ольга Малиновская.

Определить проблему удаётся не сразу, особенно если плесень распространяется не на видном месте. Самым подходящим способом выявить влияние спор грибка на организм являются анализы на антитела к плесневым грибам. Если результат будет положительным, место распространения плесени необходимо будет найти и ликвидировать, в противном случае ситуация повторится.