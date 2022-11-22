Путин дал старт спуску на воду атомного ледокола "Якутия"

В Санкт-Петербурге в ходе торжественной церемонии спустили на воду новый атомный ледокол "Якутия". Команду для спуска дал президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи. Также российский лидер принял участие в церемонии поднятия государственного флага РФ на атомном ледоколе "Урал". Оба вышеупомянутых судна проекта 22220 были построены на Балтийском заводе и на сегодняшний день являются самыми большими и мощными в мире.

Путин принимает участие в церемонии поднятия российского флага на атомном ледоколе "Урал" и спуске на воду атомного ледокола "Якутия". Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Оба ледокола были заложены в рамках большого, как я уже сказал, серийного проекта и являются частью нашей масштабной, системной работы по переоснащению и пополнению отечественного ледокольного флота, по укреплению статуса России как великой арктической державы", — подчеркнул Путин в ходе торжественной церемонии.

Он также напомнил, что первые два ледокола серии 22220 — "Арктика" и "Сибирь" — уже несут службу в составе Атомного флота РФ. Планируется, что "Урал" приступит к выполнению задач уже в декабре 2022 года, а "Якутию" передадут флоту в конце 2024 года. Также продолжается строительство ещё одного ледокола — "Чукотка", сдача которого намечена на 2026 год.