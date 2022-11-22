Орнитолог назвал продукты, которые могут стать для городских птиц ядом
Орнитолог Мишин призвал не кормить городских птиц испорченными продуктами
При подкармливании городских птиц важно помнить, что их организм слабее человеческого и некоторая пища может стать для них настоящим ядом. Об этом РИАМО рассказал основатель проекта "Орнитарий" Вадим Мишин.
По его словам, ни в коем случае нельзя давать пернатым плесневелый хлеб или другие испорченные продукты. Для них такая еда опасна. Также нельзя кормить птиц солёными, жареными орехами, семечками арбуза и косточками от абрикоса. Последние содержат опасные для них ядовитые вещества. Класть же в кормушку можно любые орехи, кроме миндаля.
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ТАСС / Владимир Смирнов