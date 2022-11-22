Минпромторг: Программа льготного автокредитования продлена на 2023 год

Программу льготного автокредитования в России продлили на 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Сейчас подать заявление на субсидию можно до 20 декабря 2022 года, а срок выдачи банками льготных кредитов продлён до 19 декабря 2022-го.

"После этого программа будет возобновлена кредитными организациями 1 января 2023 года", — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Объём продаж по этой программе на начало ноября составил 34,131 тысячи автомобилей, а объём предоставленных скидок — семь миллиардов рублей. Общий бюджет программы на 2022 год составляет 9,7 миллиарда рублей.