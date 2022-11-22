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22 ноября, 11:17

Минпромторг: Программа льготного автокредитования продлена на 2023 год

Программу льготного автокредитования в России продлили на 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Сейчас подать заявление на субсидию можно до 20 декабря 2022 года, а срок выдачи банками льготных кредитов продлён до 19 декабря 2022-го.

"После этого программа будет возобновлена кредитными организациями 1 января 2023 года", — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Названо единственное условие для снижения цен на новые авто

Названо единственное условие для снижения цен на новые авто

Объём продаж по этой программе на начало ноября составил 34,131 тысячи автомобилей, а объём предоставленных скидок — семь миллиардов рублей. Общий бюджет программы на 2022 год составляет 9,7 миллиарда рублей.

Ранее автоэксперт Виталий Архиреев объяснил, стоит ли в ближайшее время менять машину. Он также добавил, что не ожидает большого удара по владельцам автомобилей.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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