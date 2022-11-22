"Газпром" пригрозил сокращением транзита газа через Украину

"Газпром" заявил об оседании российского газа на Украине, который транзитом доставляется в Молдавию. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

"Газпром" фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией "Молдовагаз", — сказано в записи холдинга в телеграм-канале.

По данным компании, подаваемый на газопроводе "Суджа" объём топлива для транзита превышает физический объём газа, который доходит до покупателя. При сохранении дисбаланса 28 ноября с 10:00 "Газпром" начнёт сокращение подачи газа в объёме суточной недопоставки.

В компании уточнили, что "Молдовагаз" оплатил 21 ноября часть поставок за ноябрь, а также что фактически Россия поставила 24,945 миллиона кубометров топлива. Суммарный накопленный объём оседания на территории Украины — 52,52 миллиона кубометров газа, добавили в "Газпроме".