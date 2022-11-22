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22 ноября, 11:37

Врач объяснила связь между мешками под глазами и болезнями сердца

Терапевт Ярцева рассказала о болезнях, симптомом которых могут быть мешки под глазами

Мешки под глазами могут говорить не только о хроническом недосыпе, но и о реальных проблемах со здоровьем. Об этом "Москве 24" рассказала врач — терапевт-иммунолог Ирина Ярцева. По её словам, данный симптом никогда не является изолированным.

"Мешки под глазами могут быть при болезни почек, сердечно-сосудистых заболеваниях, когда затрудняется отток жидкости. Но это никогда не бывает каким-то изолированным симптомом, то есть помимо него есть ещё какие-то жалобы", объяснила врач.

Если же причиной синяков является банальный недосып, то достаточно выспаться. При этом у некоторых людей мешки под глазами могут быть врождённой проблемой, подчеркнула Ярцева. Связано это с особенностью строения лица.

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Лайф уже писал о мешках под глазами, а именно о том, как от них избавиться. По словам пластического хирурга Вдовина, если их причина заключается в пигментированности, то в таких случаях может помочь специальная процедура.

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Матвей Шандрыголов
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