Врач объяснила связь между мешками под глазами и болезнями сердца

Мешки под глазами могут говорить не только о хроническом недосыпе, но и о реальных проблемах со здоровьем. Об этом "Москве 24" рассказала врач — терапевт-иммунолог Ирина Ярцева. По её словам, данный симптом никогда не является изолированным.

"Мешки под глазами могут быть при болезни почек, сердечно-сосудистых заболеваниях, когда затрудняется отток жидкости. Но это никогда не бывает каким-то изолированным симптомом, то есть помимо него есть ещё какие-то жалобы", — объяснила врач.

Если же причиной синяков является банальный недосып, то достаточно выспаться. При этом у некоторых людей мешки под глазами могут быть врождённой проблемой, подчеркнула Ярцева. Связано это с особенностью строения лица.