Врач предупредил о "закислении" органов из-за сидячего образа жизни

Сидячий образ жизни приводит к ряду негативных последствий, одно из них — нарушение кровообращения. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" напомнил кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"Когда человек сидит целыми днями, это приводит к тому, что все органы работают в состоянии постоянного закисления, нет обмена крови. В малом тазу, ногах кровь практически застаивается, при этом работают мозг, лёгкие и сердце — получается разобщение", — отметил он.

Эксперт добавил, что в таком случае постепенно набирается жир и появляются живот и бёдра — то, что организм не смог убрать. Причём всё это может сопровождаться повышенным давлением. При сидячем образе жизни также обостряются уже имеющиеся хронические заболевания и развиваются новые. Врач отметил, что при отказе от физической активности человек поддерживает ухудшение самочувствия, причём со временем нагрузки начнут вызывать у него отрицательные ощущения. Специалист подчеркнул, что организм нормально функционирует только при постоянном движении.

"Всё, что мы едим, утилизируется мышцами и органами, которые двигаются. Мы должны передвигаться, мигрировать из одного неблагоприятного участка в благоприятный. А не так, что мы сидим целыми днями, получаем стресс и его высиживаем", — сказал он.

Кондрахин подчеркнул, что человек намного легче переносит стресс, когда находится в движении — тревога "сгорает" в мышцах. Врач призвал не забывать про спорт, чтобы избежать проблем из-за малоподвижного образа жизни. Так, эксперт посоветовал ходить не меньше 30 минут в день и бегать. В холодный сезон, по мнению медика, лыжи и коньки помогут человеку не оставаться на одном месте. А во время работы в офисе стоит иногда подходить к кулеру с водой, раз в 15 минут можно отойти от компьютера и сделать лёгкие движения ногами и руками — это поможет разогнать кровь, заключил врач.