СМИ узнали о возможной "гибкости" потолка цен на нефть из России

Потолок цен на российскую нефть, который вводят западные страны, может быть выше обсуждаемого на данный момент интервала в 40–60 долларов, пишет Bloomberg, ссылаясь на соответствующий документ. Агентство отмечает, что речь о незначительном изменении ценового диапазона.

Вместе с тем ЕС может на 90 дней перестать предоставлять услуги судам, транспортирующим нефть по стоимости, превышающей лимит. Ранее планировалось вводить эти санкции на постоянной основе.