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22 ноября, 22:56

СМИ узнали о возможной "гибкости" потолка цен на нефть из России

Bloomberg: Ценовой потолок может превысить обсуждаемый интервал в 40–60 долларов

Потолок цен на российскую нефть, который вводят западные страны, может быть выше обсуждаемого на данный момент интервала в 40–60 долларов, пишет Bloomberg, ссылаясь на соответствующий документ. Агентство отмечает, что речь о незначительном изменении ценового диапазона.

Вместе с тем ЕС может на 90 дней перестать предоставлять услуги судам, транспортирующим нефть по стоимости, превышающей лимит. Ранее планировалось вводить эти санкции на постоянной основе.

Минфин США рассчитал выгодную цену на российскую нефть

Минфин США рассчитал выгодную цену на российскую нефть

Ранее Лайф писал, что Европейский союз и страны "Большой семёрки" (G7) могут согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне около 60–70 долларов за баррель.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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