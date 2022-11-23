СМИ узнали о возможной "гибкости" потолка цен на нефть из России
Bloomberg: Ценовой потолок может превысить обсуждаемый интервал в 40–60 долларов
Потолок цен на российскую нефть, который вводят западные страны, может быть выше обсуждаемого на данный момент интервала в 40–60 долларов, пишет Bloomberg, ссылаясь на соответствующий документ. Агентство отмечает, что речь о незначительном изменении ценового диапазона.
Вместе с тем ЕС может на 90 дней перестать предоставлять услуги судам, транспортирующим нефть по стоимости, превышающей лимит. Ранее планировалось вводить эти санкции на постоянной основе.
Ранее Лайф писал, что Европейский союз и страны "Большой семёрки" (G7) могут согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне около 60–70 долларов за баррель.
Freepik