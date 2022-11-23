Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 ноября, 22:34

Внесены правки в закон о льготной пенсии для мобилизованных

Правительство поправило закон о льготной пенсии для мобилизованных

Российское правительство внесло изменения в закон, касающийся права мобилизованных и участников боевых действий получать льготную пенсию. Соответствующее постановление появилось на официальном портале правовой информации.

По закону "О страховых пенсиях", к работе, которая даёт право на досрочное пенсионное обеспечение, приравниваются:

  • а) периоды прохождения военной службы по мобилизации в российских Вооружённых силах (период участия в СВО оплачивается в двойном размере);
  • 2) периоды прохождения военной службы по контракту (начиная с 24 февраля 2022 года);
  • в) периоды во время пребывания в добровольческом формировании в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооружённых конфликтов, при проведении контртеррористических операций, в том числе за пределами РФ..

В документе говорится, что в случае с пунктами "а" и "в" периоды участия в специальной военной операции исчисляются в двойном размере.

Пенсии, выплаты мобилизованным, пособия, справки: Как изменится жизнь россиян с 1 ноября 2022 года

Пенсии, выплаты мобилизованным, пособия, справки: Как изменится жизнь россиян с 1 ноября 2022 года

Как сообщал Лайф, в правительстве ещё в сентябре аногсировали, что подпавшие под частичную мобилизацию для участия в специальной операции на Украине получат право досрочного выхода на пенсию.

Обложка ©

Vk / Минобороны России

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров