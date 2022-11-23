Внесены правки в закон о льготной пенсии для мобилизованных
Правительство поправило закон о льготной пенсии для мобилизованных
Российское правительство внесло изменения в закон, касающийся права мобилизованных и участников боевых действий получать льготную пенсию. Соответствующее постановление появилось на официальном портале правовой информации.
По закону "О страховых пенсиях", к работе, которая даёт право на досрочное пенсионное обеспечение, приравниваются:
- а) периоды прохождения военной службы по мобилизации в российских Вооружённых силах (период участия в СВО оплачивается в двойном размере);
- 2) периоды прохождения военной службы по контракту (начиная с 24 февраля 2022 года);
- в) периоды во время пребывания в добровольческом формировании в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооружённых конфликтов, при проведении контртеррористических операций, в том числе за пределами РФ..
В документе говорится, что в случае с пунктами "а" и "в" периоды участия в специальной военной операции исчисляются в двойном размере.
Как сообщал Лайф, в правительстве ещё в сентябре аногсировали, что подпавшие под частичную мобилизацию для участия в специальной операции на Украине получат право досрочного выхода на пенсию.
Vk / Минобороны России