Владельцы "Манчестер Юнайтед" задумались о продаже команды
Американское семейство Глейзеров , владеющее английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед" может продать команду, так как изучает идеи о новых инвестициях. Об этом сообщил телеканал Sky News, а затем подтвердили в самом клубе.
По данным телеканала, Глейзеры поручили инвестиционным аналитика проконсультировать их о возможности полной продажи клуба или его части.
"Совет директоров рассмотрит все стратегические альтернативы, в том числе инвестиции в клуб, продажу или другие сделки с участием клуба", — говорится в заявлении на сайте "Манчестер Юнайтед".
Бизнесмен Малкольм Глейзер ещё с 2003 года начал скупать акции "Манчестер Юнайтед". Получив контроль над 75% ценных бумаг, он превратил клуб в частную компанию, вывел акции из оборота. Получение полного контроля ему стоило около 1,47 млрд долларов. Фанаты нередко устраивали акции протеста, требуя смены владельца команды.
А накануне стало известно, что "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Криштиану Роналду. Футболист ранее заявил о предательстве со стороны английского клуба. Громкое интервью он дал британскому журналисту Пирсу Моргану. По словам футболиста, "Манчестер Юнайтед" пытался вынудить его уйти. МЮ опубликовал официальное заявление и пригрозил ему штрафом в £1 млн.
ТАСС \ AP \ Dave Thompson