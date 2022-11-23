Владельцы "Манчестер Юнайтед" задумались о продаже команды

Американское семейство Глейзеров , владеющее английским футбольным клубом "Манчестер Юнайтед" может продать команду, так как изучает идеи о новых инвестициях. Об этом сообщил телеканал Sky News, а затем подтвердили в самом клубе.

По данным телеканала, Глейзеры поручили инвестиционным аналитика проконсультировать их о возможности полной продажи клуба или его части.

"Совет директоров рассмотрит все стратегические альтернативы, в том числе инвестиции в клуб, продажу или другие сделки с участием клуба", — говорится в заявлении на сайте "Манчестер Юнайтед".