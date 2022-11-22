Роналду — об уходе из "Манчестер Юнайтед": Пришло время искать новый вызов
Уход из английского клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду назвал началом нового вызова в карьере. Его заявление в "Твиттере" опубликовал журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо.
"После переговоров с "Манчестер Юнайтед" мы пришли к взаимному согласию расторгнуть контракт. Я люблю "Манчестер Юнайтед" и фанатов, и это навсегда. Похоже, пришло время искать новый вызов", — сказал Роналду, пожелав клубу всего наилучшего.
Ранее сегодня стало известно, что "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Криштиану Роналду. Напомним, что футболист заявил о предательстве английского клуба. Громкое интервью он дал британскому журналисту Пирсу Моргану. По словам футболиста, "Манчестер Юнайтед" пытался вынудить его уйти. МЮ опубликовал официальное заявление и пригрозил ему штрафом в £1 млн.
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