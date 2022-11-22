Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 ноября, 18:55

Роналду — об уходе из "Манчестер Юнайтед": Пришло время искать новый вызов

Уход из английского клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду назвал началом нового вызова в карьере. Его заявление в "Твиттере" опубликовал журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо.

"После переговоров с "Манчестер Юнайтед" мы пришли к взаимному согласию расторгнуть контракт. Я люблю "Манчестер Юнайтед" и фанатов, и это навсегда. Похоже, пришло время искать новый вызов", — сказал Роналду, пожелав клубу всего наилучшего.

Роналду прокомментировал интервью, после которого МЮ начал процесс расторжения контракта

Роналду прокомментировал интервью, после которого МЮ начал процесс расторжения контракта

Ранее сегодня стало известно, что "Манчестер Юнайтед" расторг контракт с Криштиану Роналду. Напомним, что футболист заявил о предательстве английского клуба. Громкое интервью он дал британскому журналисту Пирсу Моргану. По словам футболиста, "Манчестер Юнайтед" пытался вынудить его уйти. МЮ опубликовал официальное заявление и пригрозил ему штрафом в £1 млн.

Обложка ©

Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / cristiano

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров