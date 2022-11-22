Экс-игрок сборной РФ объяснил, почему ЧМ-2022 в Катаре проводится в ноябре

Экс-полузащитник сборной РФ Игорь Шалимов рассказал, почему текущий чемпионат мира по футболу в Катаре проводится именно в ноябре, а не в другое время. По его мнению, это связано с Рамаданом. Спортсмен уверен, что ЧМ-2022 специально перенесли, чтобы избежать проигрыша мусульманских команд в этот священный для них месяц. Спортсмен также напомнил, что Россия победила Саудовскую Аравию и Египет в 2018 году именно во время Рамадана.

"Они подумали и сделали выводы. Иначе как Саудовская Аравия может выиграть у Аргентины и проиграть России? Перенос чемпионата мира может быть связан с тем, чтобы мусульманские команды не попадали на Рамадан, чтобы их там не рвали", — отметил он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

По мнению Шалимова, команды Ирана и Катара на самом деле слабые. А Саудовская Аравия играет в комбинационный футбол, там видна тренерская работа, однако "почти всё покупается", заключил он.