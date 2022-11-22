Мексика и Польша сыграли вничью в матче чемпионата мира по футболу

Матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре между сборными Мексики и Польши закончился ничьей. Встреча прошла на арене "Стадион 974" в Дохе.

На 58-й минуте нападающий сборной Польши Роберт Левандовский мог открыть счёт, но не смог реализовать пенальти — мексиканец Гильермо Очоа не дал форварду "Барселоны" забить свой первый матч на чемпионатах мира.

Мексика и Польша делят второе и третье места в таблице группы C, набрав по одному очку. Лидирует в квартете сборная Саудовской Аравии с тремя очками, которая ранее обыграла команду Аргентины. В следующем туре мексиканцы встретятся 26 ноября с аргентинцами, а поляки в тот же день — с саудитами.