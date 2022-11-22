В Meta прокомментировали сообщения об уходе Цукерберга с поста главы корпорации
Представитель американской компании Meta Platforms Inc* опроверг сообщения, что Марк Цукерберг в следующем году собирается покинуть должность руководителя корпорации. Ранее издание The Leak, ссылаясь на источник, утверждало об обратном. По данным журналистов, между Цукербергом и его инвесторами в последнее время происходят споры из-за разных взглядов по развитию так называемой метавселенной.
"Это неправда", — написал представитель компании Энди Стоун в "Твиттере", комментируя резонансную публикацию.
Ранее Лайф писал, что российские блогеры подали к Meta иск на 18 млн рублей. Блогеры указывают на ущемление их законных интересов — на момент отключения рекламы корпорация уже получила их деньги.
* Деятельность организации Meta (владеет соцсетями Instagram и Facebook) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.
ТАСС / EPA