В Meta прокомментировали сообщения об уходе Цукерберга с поста главы корпорации

Представитель американской компании Meta Platforms Inc* опроверг сообщения, что Марк Цукерберг в следующем году собирается покинуть должность руководителя корпорации. Ранее издание The Leak, ссылаясь на источник, утверждало об обратном. По данным журналистов, между Цукербергом и его инвесторами в последнее время происходят споры из-за разных взглядов по развитию так называемой метавселенной.