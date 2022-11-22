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22 ноября, 18:28

В Севастополе силы ПВО РФ сбили два беспилотника при попытке подлёта к Балаклавской ТЭС

Российские системы ПВО сбили два беспилотника, которые пытались подлететь к Балаклавской ТЭС в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

"Укронацисты опять пытались атаковать нашу Балаклавскую ТЭС. Наверное, хотели приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили семь лет назад, когда 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут. Не получилось", — написал он в телеграм-канале.

Развожаев также отметил, что над акваторией российский флот отразил атаки трёх беспилотников. По словам губернатора, экстренные службы не регистрируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет. Сейчас в городе тихо, но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности, заключил он.

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Ранее Развожаев сообщал, что российская система ПВО отбивает атаку беспилотников в Севастополе, предварительно, уже сбито два дрона. Он отметил, что все силы и службы находятся в боевой готовности.

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ForPost

Варвара Романова

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