В Севастополе силы ПВО РФ сбили два беспилотника при попытке подлёта к Балаклавской ТЭС
Российские системы ПВО сбили два беспилотника, которые пытались подлететь к Балаклавской ТЭС в Севастополе. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.
"Укронацисты опять пытались атаковать нашу Балаклавскую ТЭС. Наверное, хотели приурочить атаку к своему террористическому акту, который они совершили семь лет назад, когда 22 ноября подорвали ЛЭП в Херсонской области и в Крыму и Севастополе наступил блэкаут. Не получилось", — написал он в телеграм-канале.
Развожаев также отметил, что над акваторией российский флот отразил атаки трёх беспилотников. По словам губернатора, экстренные службы не регистрируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет. Сейчас в городе тихо, но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности, заключил он.
Ранее Развожаев сообщал, что российская система ПВО отбивает атаку беспилотников в Севастополе, предварительно, уже сбито два дрона. Он отметил, что все силы и службы находятся в боевой готовности.