Российская система ПВО отражает атаку беспилотников над Севастополем

Российская система ПВО отбивает атаку беспилотников в Севастополе, предварительно, уже сбито два дрона. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

"Прямо сейчас работают наши дежурные силы ПВО. Идёт атака беспилотников. По предварительной информации два БПЛА уже сбито", — написал он в телеграм-канале.

Развожаев подчеркнул, что все силы и службы находятся в боевой готовности. Об также отметил, что никакие гражданские объекты не пострадали, и призвал граждан сохранять спокойствие.