Российская система ПВО отражает атаку беспилотников над Севастополем
Российская система ПВО отбивает атаку беспилотников в Севастополе, предварительно, уже сбито два дрона. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.
"Прямо сейчас работают наши дежурные силы ПВО. Идёт атака беспилотников. По предварительной информации два БПЛА уже сбито", — написал он в телеграм-канале.
Развожаев подчеркнул, что все силы и службы находятся в боевой готовности. Об также отметил, что никакие гражданские объекты не пострадали, и призвал граждан сохранять спокойствие.
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ ударили по госпиталю ветеранов в Шебекине. В результате погибла мирная жительница, получив черепно-мозговую травму, когда её отбросило взрывной волной.
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ТАСС / AP / Ariel Schalit