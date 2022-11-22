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22 ноября, 16:32

Российская система ПВО отражает атаку беспилотников над Севастополем

Российская система ПВО отбивает атаку беспилотников в Севастополе, предварительно, уже сбито два дрона. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев.

"Прямо сейчас работают наши дежурные силы ПВО. Идёт атака беспилотников. По предварительной информации два БПЛА уже сбито", — написал он в телеграм-канале.

Развожаев подчеркнул, что все силы и службы находятся в боевой готовности. Об также отметил, что никакие гражданские объекты не пострадали, и призвал граждан сохранять спокойствие.

Звуки взрывов в Севастополе оказались связаны со стрельбами на полигоне

Звуки взрывов в Севастополе оказались связаны со стрельбами на полигоне

Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ ударили по госпиталю ветеранов в Шебекине. В результате погибла мирная жительница, получив черепно-мозговую травму, когда её отбросило взрывной волной.

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ТАСС / AP / Ariel Schalit

Варвара Романова

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