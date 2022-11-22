Не сиди на холодном, тебе ещё рожать!: Гинеколог развеяла популярный миф о появлении женских болезней
Гинеколог Соколова рассказала, могут ли появиться женские болезни от сидения на холодном
Никакие воспалительные заболевания не могут появиться только от того, что женщина посидит на холодном. Об этом Лайфу рассказала акушер-гинеколог сети центров репродукции и генетики "Нова Клиник" Анастасия Соколовская. По её словам, для возникновения любого недуга, будь то вагинит, цервицит, воспаление органов малого таза или цистит, необходим возбудитель — бактерия или вирус.
Врач отмечает, что стерильности в нашем мире нет и каждый человек является переносчиком каких-либо бактерий, которые только и ждут ослабления иммунитета носителя. Именно при переохлаждении это и происходит.
"Соответственно, если у человека уже имеется хронический рецидивирующий генитальный герпес, цистит или сальпингоофорит (воспаление органов малого таза), то в этом случае есть риск обострения. Застудить матку, яичники или мочевой пузырь невозможно", — заключила специалист.
Лайф рассказывал о связи бесплодия и использования пластиковой посуды. По словам гинеколога Бордаковой, в ней содержатся вещества, которые могут повлиять на женскую репродуктивную систему.
Shutterstock