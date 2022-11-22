Не сиди на холодном, тебе ещё рожать!: Гинеколог развеяла популярный миф о появлении женских болезней

Никакие воспалительные заболевания не могут появиться только от того, что женщина посидит на холодном. Об этом Лайфу рассказала акушер-гинеколог сети центров репродукции и генетики "Нова Клиник" Анастасия Соколовская. По её словам, для возникновения любого недуга, будь то вагинит, цервицит, воспаление органов малого таза или цистит, необходим возбудитель — бактерия или вирус.

Врач отмечает, что стерильности в нашем мире нет и каждый человек является переносчиком каких-либо бактерий, которые только и ждут ослабления иммунитета носителя. Именно при переохлаждении это и происходит.

"Соответственно, если у человека уже имеется хронический рецидивирующий генитальный герпес, цистит или сальпингоофорит (воспаление органов малого таза), то в этом случае есть риск обострения. Застудить матку, яичники или мочевой пузырь невозможно", — заключила специалист.