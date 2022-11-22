Песков: В Кремле пока не видели письмо с просьбой об указе о завершении частичной мобилизации

В Кремле не видели обращение ряда депутатов Заксобрания Карелии с просьбой издать отдельный указ о завершении частичной мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет. Пока не видели", — сказал он в беседе с РИА "Новости".