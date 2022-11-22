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22 ноября, 16:17

Песков: В Кремле пока не видели письмо с просьбой об указе о завершении частичной мобилизации

В Кремле не видели обращение ряда депутатов Заксобрания Карелии с просьбой издать отдельный указ о завершении частичной мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет. Пока не видели", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Песков: В Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации

Песков: В Кремле не обсуждают возможность второй волны мобилизации

Напомним, 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой планировалось призвать 300 тысяч человек. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о завершении набора граждан. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту. При этом Дмитрий Песков уже ранее уточнял, что отдельного указа о завершении частичной мобилизации не требуется.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александра Вишнякова

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