Песков: В Кремле пока не видели письмо с просьбой об указе о завершении частичной мобилизации
В Кремле не видели обращение ряда депутатов Заксобрания Карелии с просьбой издать отдельный указ о завершении частичной мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет. Пока не видели", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Напомним, 21 сентября Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой планировалось призвать 300 тысяч человек. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту о завершении набора граждан. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту. При этом Дмитрий Песков уже ранее уточнял, что отдельного указа о завершении частичной мобилизации не требуется.
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