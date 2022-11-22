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22 ноября, 16:24

Украинка Ани Лорак, пропавшая с радаров с началом СВО, вышла на связь из Испании

Ани Лорак, которая пропала из инфополя после начала СВО, объяснила длительное молчание

Украинская певица Ани Лорак, которая с началом спецоперации пропала с радаров, впервые прокомментировала своё длительное молчание в соцсетях. Обращение к поклонникам исполнительница опубликовала из Испании. Видимо, артистка наконец определилась, где её дом.

"Привет, мои дорогие! Многие спрашивают, где я. Я с вами! Знаю, что вы скучали. Я тоже очень скучаю. Многое хочется сказать, но мне не хочется быть использованной никем и ничем. Возможно, это была и есть причина моего молчания", — написала Лорак.

По её словам, за время отсутствия на публике она успела подготовить множество проектов и идей. При этом Лорак не уточнила, что конкретно имеет в виду. В свою очередь поклонники 44-летней звезды разделились на два лагеря. Одни поддержали артистку, а другие обвинили её в отсутствии гражданской позиции. Многие юзеры задали украинке вопрос, почему за такое количество времени она не поделилась с подписчиками мыслями и чувствами о малой родине. Сама исполнительница комментарии фолловеров оставила без ответа.

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VK / Ани Лорак

Наталья Исакова

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