10 фото заболевших растений, которые хочется срочно отвезти в неотложку

"Этот больной листик смотрится так, словно распался на пиксели", — Kraynix.

Фото © Reddit / Kraynix

"Этот больной грецкий орех выглядит как мини-планета", — geritol_.

Фото © Reddit / geritol_

"Мои соседи срубили дерево, потому что оно чем-то заболело. Внутри был причудливый узор", — ItsjustJim621.

Фото © Reddit / ItsjustJim621

"Эти заражённые листья..." — Rivenaleem.

Фото © Reddit / Rivenaleem

"Эта эхинацея приболела", — Colemaxiom.

Фото © Reddit / Colemaxiom

"Листья на этом больном дереве выглядят... жутко. Как будто колечки из сухого завтрака", — DearTereza.

Фото © Reddit / DearTereza

"Кажется, этот томат подхватил редкую болезнь", — Pingpong403.

Фото © Reddit / Pingpong403

"Это деревце заболело и теперь выглядит как объёмная топографическая карта", — tcdirks1.

Фото © Reddit / tcdirks1

"Пришлось срубить дерево, пока оно само не упало из-за болезни. Внутри оно было полым", — FeralFalmer.

Фото © Reddit / FeralFalmer

"Больной листочек с персикового дерева", — miiiiillyyyyy.