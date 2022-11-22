10 фото заболевших растений, которые хочется срочно отвезти в неотложку
"Этот больной листик смотрится так, словно распался на пиксели", — Kraynix.
Фото © Reddit / Kraynix
"Этот больной грецкий орех выглядит как мини-планета", — geritol_.
Фото © Reddit / geritol_
"Мои соседи срубили дерево, потому что оно чем-то заболело. Внутри был причудливый узор", — ItsjustJim621.
Фото © Reddit / ItsjustJim621
"Эти заражённые листья..." — Rivenaleem.
Фото © Reddit / Rivenaleem
"Эта эхинацея приболела", — Colemaxiom.
Фото © Reddit / Colemaxiom
"Листья на этом больном дереве выглядят... жутко. Как будто колечки из сухого завтрака", — DearTereza.
Фото © Reddit / DearTereza
"Кажется, этот томат подхватил редкую болезнь", — Pingpong403.
Фото © Reddit / Pingpong403
"Это деревце заболело и теперь выглядит как объёмная топографическая карта", — tcdirks1.
Фото © Reddit / tcdirks1
"Пришлось срубить дерево, пока оно само не упало из-за болезни. Внутри оно было полым", — FeralFalmer.
Фото © Reddit / FeralFalmer
"Больной листочек с персикового дерева", — miiiiillyyyyy.
Фото © Reddit / miiiiillyyyyy