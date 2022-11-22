СМИ узнали планируемую величину потолка цен на российскую нефть

Европейский союз и страны "Большой семёрки" (G7) могут согласовать потолок цен на российскую нефть на уровне около 60–70 долларов за баррель. При этом ряд государств, включая Литву и Польшу, настаивает на более низком ценнике — около 20 долларов за баррель, сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на знакомые с ситуацией источники.

По данным издания, 23 ноября состоится встреча послов Евросоюза, которые постараются единогласно утвердить предел цен. Ожидается, что страны G7 одобрят потолок синхронно с европейцами, то есть тоже завтра. Начать применять соответствующее ограничение США и их союзники собираются с 5 декабря. К слову, российская нефть Urals в ноябре торгуется в районе 83–92 долларов за баррель.