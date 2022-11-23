США раскрыли условия введения потолка цен на нефть из России
Минфин США объявил о введении потолка цен на российскую нефть с 5 декабря
Министерство финансов США официально объявило, что с 5 декабря этого года вводит ограничение на сделки с российской нефтью — начинает применять так называемый потолок цен на энергоноситель из РФ.
В ведомстве пояснили, что потолок цен на российскую нефть будет установлен после ряда "технических процедур", которые потребуется провести США и их союзникам. В предельную стоимость, которую они определят, не будут включены расходы на транспортировку нефти и страховку.
Отдельно Минфин США разрешил операции с российской нефтью, связанные с морской перевозкой энергоносителя в Японию в рамках проекта "Сахалин-2", но только до конца сентября 2023 года.
Исключения США также согласились сделать для Болгарии, Хорватии и ряда стран Евросоюза, не имеющих выхода к морю. Американское ведомством намерено вскоре обнародовать руководство по реализации мер в отношении потолка цен на нефть из России.
Напомним, Россия не намерена отправлять нефть в государства, которые введут ценовой потолок. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. Он подчеркнул, что Москва подтверждает статус надёжного поставщика энергии на мировой рынок, но не намерена играть по нерыночным правилам.
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