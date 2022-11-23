США раскрыли условия введения потолка цен на нефть из России

Министерство финансов США официально объявило, что с 5 декабря этого года вводит ограничение на сделки с российской нефтью — начинает применять так называемый потолок цен на энергоноситель из РФ.

В ведомстве пояснили, что потолок цен на российскую нефть будет установлен после ряда "технических процедур", которые потребуется провести США и их союзникам. В предельную стоимость, которую они определят, не будут включены расходы на транспортировку нефти и страховку.

Отдельно Минфин США разрешил операции с российской нефтью, связанные с морской перевозкой энергоносителя в Японию в рамках проекта "Сахалин-2", но только до конца сентября 2023 года.

Исключения США также согласились сделать для Болгарии, Хорватии и ряда стран Евросоюза, не имеющих выхода к морю. Американское ведомством намерено вскоре обнародовать руководство по реализации мер в отношении потолка цен на нефть из России.