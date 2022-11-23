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22 ноября, 22:17

США раскрыли условия введения потолка цен на нефть из России

Минфин США объявил о введении потолка цен на российскую нефть с 5 декабря

Министерство финансов США официально объявило, что с 5 декабря этого года вводит ограничение на сделки с российской нефтью — начинает применять так называемый потолок цен на энергоноситель из РФ.

В ведомстве пояснили, что потолок цен на российскую нефть будет установлен после ряда "технических процедур", которые потребуется провести США и их союзникам. В предельную стоимость, которую они определят, не будут включены расходы на транспортировку нефти и страховку.

Отдельно Минфин США разрешил операции с российской нефтью, связанные с морской перевозкой энергоносителя в Японию в рамках проекта "Сахалин-2", но только до конца сентября 2023 года.

Исключения США также согласились сделать для Болгарии, Хорватии и ряда стран Евросоюза, не имеющих выхода к морю. Американское ведомством намерено вскоре обнародовать руководство по реализации мер в отношении потолка цен на нефть из России.

ЕС решил не вводить потолок цен на нефть одним махом

ЕС решил не вводить потолок цен на нефть одним махом

Напомним, Россия не намерена отправлять нефть в государства, которые введут ценовой потолок. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. Он подчеркнул, что Москва подтверждает статус надёжного поставщика энергии на мировой рынок, но не намерена играть по нерыночным правилам.

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Shutterstock

Андрей Григорьев

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