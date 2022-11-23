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22 ноября, 22:03

Германия поставила Литву в "безвыходное положение" отказом "устрашать Россию"

Welt: Германия не прислала Литве обещанное подкрепление для "устрашения" России

Германия так и не отправила "мощную и боеспособную бригаду" для "устрашения России" в Литву, хотя ранее канцлер Олаф Шольц пообещал это сделать. Такой поступок разочаровал Вильнюс, утверждает обозреватель Die Welt Филипп Фриц. Речь идёт о сделанном Шольцем в начале июня объявлении о начале "новой эры" в оборонной политике Германии и планах создать в Литве военное соединение, в которое войдут 5000 человек. В данный момент в Пабраде находится база НАТО, в которой служат 1500 человек.

По словам Фрица, литовских политиков раздражает невыполнение немцами данных ими обещаний, а также молчание Минобороны Германии. Как отметил автор статьи, в Вильнюсе понимают, что переброска оружия и создание многотысячного соединения требуют времени, однако когда именно что-то начнёт происходить, остаётся неизвестным.

"В результате литовцы оказались в безвыходном положении, потому что им нужно готовиться, устраивать жилые помещения или ангары. Такие инвестиции обойдутся почти в миллиард евро", — сообщил автор, подчеркнув, что для Литвы это огромные деньги.

В связи с этим президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не нужно начинать работы, пока не возникнет понимание, что Германия сдержит данные обещания. По данным Die Welt. ФРГ планирует отправить в Прибалтику отряд из 40 человек, а ещё 4000 перебросить в случае боевых действий. Но литовцев такой вариант не устраивает, так как они не уверены, что продержатся и несколько дней, дожидаясь подкрепления. По словам автора материала, Германии придётся что-то делать, если она серьёзно относится к собственным словам.

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Wikipedia \ U.S. Army photo by Pfc. Hayden Allega

Анатолий Симоненко

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