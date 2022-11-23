Ледяной дождь в Москве повторил рекорд 1965 года

В Москве 22 ноября за сутки выпало 8 миллиметров осадков, что равносильно рекорду влажности 1965 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня в столице, на базовой метеостанции ВДНХ, за сутки выпало 8 миллиметров осадков (4 миллиметра за ночь и 4 миллиметра в течение дня), таким образом, московская погода повторила результат 22 ноября 1965 года", — написал Леус в своём telegram-канале.

Тот день в 1965 году считается самым влажным 22 ноября за всё время наблюдения за погодой на метеостанции ВДНХ с 1949 года, отметил Леус.