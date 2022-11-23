Ледяной дождь в Москве повторил рекорд 1965 года
В Москве 22 ноября за сутки выпало 8 миллиметров осадков, что равносильно рекорду влажности 1965 года. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня в столице, на базовой метеостанции ВДНХ, за сутки выпало 8 миллиметров осадков (4 миллиметра за ночь и 4 миллиметра в течение дня), таким образом, московская погода повторила результат 22 ноября 1965 года", — написал Леус в своём telegram-канале.
Тот день в 1965 году считается самым влажным 22 ноября за всё время наблюдения за погодой на метеостанции ВДНХ с 1949 года, отметил Леус.
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Ранее Лайф писал, что москвичей предупредили о возможном повторении ледяного дождя. По словам ведущего специалиста "Фобос" Евгения Тишковца, виной всему тёплый атмосферный фронт, образовавший "линзу тепла".
Агентство "Москва" / Александр Авилов