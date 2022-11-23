Опубликовано видео со взорванной трубой "Северного потока"
Опубликовано видео, снятое на месте взрыва на газопроводе "Северный поток". Ролик опубликовал один из продюсеров британского телеканала "Би-би-си".
Кадры разрушенных "Северных потоков". Видео @ Twitter / @Dekapittator
В почти двухминутном ролике видны куски труб на дне моря. Судя по этим кадрам, газопроводу причинены очень серьёзные повреждения. По информации продюсера телеканала, на одном из участков трубопроводов было оторвано 50 метров трубы, потребуются масштабные восстановительные работы.
Напомним, в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ нашла западный след в теракте на газопроводах. Изначально ЕС не захотел допускать Россию к расследованию, однако позже Владимир Путин сообщил, что "Газпром" всё же был допущен к обследованию места подрыва. Минобороны РФ, в свою очередь, обвинило ВМС Великобритании в диверсиях на "Северных потоках".
Twitter / @Dekapittator