Опубликовано видео со взорванной трубой "Северного потока"

Опубликовано видео, снятое на месте взрыва на газопроводе "Северный поток". Ролик опубликовал один из продюсеров британского телеканала "Би-би-си".

В почти двухминутном ролике видны куски труб на дне моря. Судя по этим кадрам, газопроводу причинены очень серьёзные повреждения. По информации продюсера телеканала, на одном из участков трубопроводов было оторвано 50 метров трубы, потребуются масштабные восстановительные работы.