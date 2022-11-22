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22 ноября, 20:54

В Анапе 8-летний угонщик "подрихтовал" микроавтобусом немало легковушек

В Анапе 8-летний мальчик угнал микроавтобус и таранил машины во дворе

В Анапе 8-летний мальчик угнал микроавтобус Ford Transit и стал "гонять" на нём по двору ЖК "Времена года". Остановился он, только когда заехал в тупик, а до тех пор его преследовал очевидец на велосипеде, записывая видео и ведя репортаж. Лайф публикует снятые им кадры.

В Анапе 8-летний мальчик угнал микроавтобус Ford. Видео © LIFE

Вероятно, машину мальчишка угнал у отца. Юный водитель протаранил немало встречавшихся на пути машин. Когда микроавтобус остановился, автор видео потребовал, чтобы мальчик вышел из машины. Тот открыл дверь.

Хабаровчанин угнал авто начальника ради поездки с женой

Хабаровчанин угнал авто начальника ради поездки с женой

Ранее Лайф писал, что парень угнал дорожный каток, чтобы покатать возлюбленную, но дважды потерпел фиаско. Юный романтик решил покорить сердце девушки, Лайф опубликовал кадры его "любовного подвига".

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Фото © LIFE

Арина Родионова

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