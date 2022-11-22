В Анапе 8-летний угонщик "подрихтовал" микроавтобусом немало легковушек
В Анапе 8-летний мальчик угнал микроавтобус и таранил машины во дворе
В Анапе 8-летний мальчик угнал микроавтобус Ford Transit и стал "гонять" на нём по двору ЖК "Времена года". Остановился он, только когда заехал в тупик, а до тех пор его преследовал очевидец на велосипеде, записывая видео и ведя репортаж. Лайф публикует снятые им кадры.
В Анапе 8-летний мальчик угнал микроавтобус Ford. Видео © LIFE
Вероятно, машину мальчишка угнал у отца. Юный водитель протаранил немало встречавшихся на пути машин. Когда микроавтобус остановился, автор видео потребовал, чтобы мальчик вышел из машины. Тот открыл дверь.
Ранее Лайф писал, что парень угнал дорожный каток, чтобы покатать возлюбленную, но дважды потерпел фиаско. Юный романтик решил покорить сердце девушки, Лайф опубликовал кадры его "любовного подвига".
Фото © LIFE