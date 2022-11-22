В Анапе 8-летний угонщик "подрихтовал" микроавтобусом немало легковушек

В Анапе 8-летний мальчик угнал микроавтобус Ford Transit и стал "гонять" на нём по двору ЖК "Времена года". Остановился он, только когда заехал в тупик, а до тех пор его преследовал очевидец на велосипеде, записывая видео и ведя репортаж. Лайф публикует снятые им кадры.