Маск обвинил Associated Press в публикации лжи, способной привести к войне

Американский миллиардер Илон Маск, который стал недавно новым владельцем соцсети Twitter, обвинил информационное агентство Associated Press (AP) в распространении ложных сведений об упавших в Польше ракетах. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Там завязался спор о том, что в соцсети якобы блокируют пользователей с левыми взглядами. Отвечая на это, Маск подчеркнул, что не закрывал даже "крайне левые" аккаунты, которые "извергают абсолютную ложь".

"Даже Associated Press с их полностью выдуманным отчётом о попадании российских ракет в Польшу, которое несло серьёзные последствия для эскалации войны", — отметил Маск.