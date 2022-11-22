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22 ноября, 20:36

Маск обвинил Associated Press в публикации лжи, способной привести к войне

Маск обвинил Associated Press в публикации "выдуманного отчёта" о ЧП с ракетами в Польше

Американский миллиардер Илон Маск, который стал недавно новым владельцем соцсети Twitter, обвинил информационное агентство Associated Press (AP) в распространении ложных сведений об упавших в Польше ракетах. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Там завязался спор о том, что в соцсети якобы блокируют пользователей с левыми взглядами. Отвечая на это, Маск подчеркнул, что не закрывал даже "крайне левые" аккаунты, которые "извергают абсолютную ложь".

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"Даже Associated Press с их полностью выдуманным отчётом о попадании российских ракет в Польшу, которое несло серьёзные последствия для эскалации войны", — отметил Маск.

Как рассказывал Лайф, ранее Associated Press уволило журналиста, написавшего статью о "российских ракетах" в Польше. Источником в материале был некий "высокопоставленный сотрудник разведки США".

Обложка ©

ТАСС / EPA / Carina Johansen

Андрей Григорьев

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