"Зенит" победил сербскую "Црвену звезду" в товарищеском матче

Санкт-петербургская футбольная команда "Зенит" обыграла сербскую команду "Црвена звезда" со счётом 3:1 в товарищеском матче во время встречи на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге. За любимые команды пришли поболеть около 17,5 тысячи фанатов.

На 61-й минуте забил Алексей Сутормин. Также голами отметились Александр Ерохин (67-я минута) и Густаво Мантуан (74-я минута). В команде "Црвена звезда" гол на 23-й минуте забил Ибрахим Мустафа.

Это второй в этом году товарищеский матч, проведённый между этими командами. Первая встреча состоялась в Сочи на стадионе "Фишт". Тогда матч также завершился победой российской команды со счётом 2:1. Сейчас "Зенит" возглавляет турнирную таблицу Мир РПЛ, заработав 42 очка в 17 матчах. В планах "Зенита" до зимней паузы провести заключительный матч группового этапа Фонбет Кубка РФ. Игра пройдёт против столичного "Спартака" в Санкт-Петербурге 27 ноября.