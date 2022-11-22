Стало известно, кто станет новой замглавы Минпромторга вместо Кадыровой

Новым заместителем главы Минпромторга РФ с 10 января следующего года станет директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота Екатерина Приезжева. Она придёт на место вместо Гульназ Кадыровой, которая освобождает должность в связи с переходом на другую работу. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Как пояснили журналистам, такое "отложенное" решение позволит в плановом режиме передать все дела и обязанности новому замминистра. До прихода в Минпромторг Приезжева занимала пост замруководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Россельхознадзора, была директором департамента образования Минобороны РФ. Кадырова же занимала должность замглавы Минпромторга с 2014 года, пока её новое место работы не разглашается.