Стало известно, кто станет новой замглавы Минпромторга вместо Кадыровой
Екатерину Приезжеву назначили новым замглавы Минпромторга вместо Гульназ Кадыровой
Екатерина Приезжева. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев
Новым заместителем главы Минпромторга РФ с 10 января следующего года станет директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота Екатерина Приезжева. Она придёт на место вместо Гульназ Кадыровой, которая освобождает должность в связи с переходом на другую работу. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
"Назначить 10 января 2023 года Приезжаеву Екатерину Геннадиевну заместителем министра промышленности и торговли РФ", — указано в документе.
Как пояснили журналистам, такое "отложенное" решение позволит в плановом режиме передать все дела и обязанности новому замминистра. До прихода в Минпромторг Приезжева занимала пост замруководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Россельхознадзора, была директором департамента образования Минобороны РФ. Кадырова же занимала должность замглавы Минпромторга с 2014 года, пока её новое место работы не разглашается.
А ранее стало известно, что экс-глава Ростуризма Зарина Догузова войдёт в состав экспертного совета при Правительстве РФ. Напомним, что 20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма. Согласно документу, все функции и полномочия ведомства перешли Минэкономразвития.