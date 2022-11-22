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22 ноября, 19:36

В Чехии россиян обязали платить за транзит

В Чехии начали требовать с россиян спецвизы для транзита стоимостью €80

С сегодняшнего дня Чехия начала требовать у граждан России специальную аэропортовую визу для нахождения в транзитной зоне чешских аэропортов, сообщает посольство страны в Москве. Цена этого разрешительного документа — €80, следует из данных МИД Чехии. Обычная шенгенская после приостановления в сентябре действия упрощённого визового режима с Россией стоит столько же (раньше — €35).

"С 21 ноября 2022 года вступают в силу изменения в постановление № 428/2010 Сб., касающиеся иностранцев, которые могут находиться в транзитной зоне международного аэропорта на территории Чехии только на основании аэропортовой транзитной визы. С указанной даты эта обязанность вводится и для граждан Российской Федерации", — сообщили в посольстве.

Однако требование касается не всех. Лица, имеющие шенгенские визы; виды на жительство (в том числе в Канаде, США, Японии и некоторых других странах, а также визы этих государств); являющиеся членами семей граждан ЕС; имеющие дипломатические паспорта или являющиеся членами экипажей государств – членов Международной организации гражданской авиации (ИКАО, Россия входит в их число), могут не оформлять транзитную визу.

Остальным для её получения нужно будет предоставить паспорт, фото, отпечатки пальцев, а также документы, которые подтверждают путешествие до конечного пункта и отсутствие намерения въезжать на территорию государств – участников Шенгена. Кроме того, нужно будет заполнить специальную форму.

В списке стран, для граждан которых ввели такие визы, — Армения, Турция, Афганистан, Пакистан, Индия, Нигерия, Судан, Сирия, Египет и ещё 20 государств.

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Ранее Лайф писал, что МИД счёл бессмысленным запрет на въезд в РФ жителям Запада. Россия этого делать не станет, заверили в ведомстве. Говоря о возможных ответных действиях российской стороны в ответ на введённые некоторыми государствами ограничения, замглавы МИД отметил, что "победителей в игре на разрушение международных отношений не бывает".

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Wikipedia/Kaaa

Арина Родионова

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