В ДНР заявили, что Европа не замечает агрессивные действия Киева в Донбассе
Спикер Народного совета ДНР Бидёвка: ЕС закрывает глаза на агрессию Украины в Донбассе
Европейские страны игнорируют агрессивные действия Киева в Донбассе. Об этом заявил председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка, реагируя на заявление Госдумы о расстреле российских пленных украинскими военнослужащими.
"Европа брезгливо закрывает глаза на действия Украины, но молча одобряет её методы, то и дело подбрасывая дров в костёр нацистской животной ненависти. <...> Тем временем украинские нацисты публикуют новые кадры расправы над военнопленными — неоспоримые доказательства своих бесчеловечных военных преступлений", — написал он в своём Telegram-канале.
Бидёвка отметил, что это происходит в том числе из-за позиции государств, которые называют себя "оплотом борьбы за права человека". Он подчеркнул, что военные преступления должны иметь конкретные юридические последствия.
Председатель Народного совета ДНР также отметил, что с начала агрессии Киева в Донбассе движущей силой для ВСУ была безнаказанность. Он убеждён: украинские военные осознают, что вредят мирному населению, и знают, что от государства им за это ничего не будет. Бидёвка также подчеркнул, что ненависть для ВСУ стала национальной идеей.
Ранее Лайф рассказывал, что в Сети было опубликовано видео, на котором группа украинских военных расстреливает российских военнопленных. В Минобороны РФ заявили, что украинские силовики убили более десяти сдавшихся россиян, а в МИД потребовали от международных организаций осудить произошедшее. Позднее в ООН призвали расследовать случившееся. А Госдума приняла заявление в связи с казнью российских военнопленных. Депутаты призвали парламенты стран мира осудить ВСУ за расстрел военнопленных под Макеевкой.
Специальная военная операция на Украине
ТАСС / Александр Река