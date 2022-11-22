В ДНР заявили, что Европа не замечает агрессивные действия Киева в Донбассе

Европейские страны игнорируют агрессивные действия Киева в Донбассе. Об этом заявил председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Владимир Бидёвка, реагируя на заявление Госдумы о расстреле российских пленных украинскими военнослужащими.

"Европа брезгливо закрывает глаза на действия Украины, но молча одобряет её методы, то и дело подбрасывая дров в костёр нацистской животной ненависти. <...> Тем временем украинские нацисты публикуют новые кадры расправы над военнопленными — неоспоримые доказательства своих бесчеловечных военных преступлений", — написал он в своём Telegram-канале.

Бидёвка отметил, что это происходит в том числе из-за позиции государств, которые называют себя "оплотом борьбы за права человека". Он подчеркнул, что военные преступления должны иметь конкретные юридические последствия.