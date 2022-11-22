Белый дом решил раскрыть информацию о здоровье Байдена

Президент США Джо Байден вскоре пройдёт ежегодное медицинское обследование. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заверила, что результаты будут обнародованы. По её словам, сейчас доктор оценивает состояние американского лидера как хорошее.

"Состояние здоровья президента хорошее, он поддерживает активный образ жизни, этим со мной поделился доктор. Оценку ему проведут в течение месяца, результаты обнародуют, как и в прошлом году", — сказала Жан-Пьер.

Она не уточнила, когда обнародуют медицинское заключение, — случится ли это до того, как Байден объявит о планах на выборную кампанию 2024 года.

"Нет точных сроков, мы предоставим так же открыто, как в прошлом году", — добавила Жан-Пьер.

Президенту США 20 ноября исполнилось 80 лет. Он рассказал, что на неделю между Днём благодарения и Рождеством хочет "ускользнуть" с супругой и обсудить, стоит ли ему переизбираться.