SpaceX Илона Маска подала в суд на украинскую компанию из-за названия "Старлинк"
Принадлежащая американскому миллиардеру Илону Маску компания SpaceX подала в суд на украинскую организацию "Старлинк" с требованием прекратить действие данной торговой марки. Как сообщает "Экономическая правда", иск подали также на Укрпатент.
По данным издания, украинское ООО "Старлинк" было зарегистрировано ещё в 2011 году. Компания занимается IT-услугами. Спутниковая система интернет-связи, принадлежащая SpaceX, также называется Starlink. Основателем украинской компании является Сергей Дулицкий. В разговоре с журналистами предприниматель отметил, что представители Маска вышли на него ещё до начала спецоперации. Однако мужчина подчеркнул, что не хочет просто так отдавать название американской компании. Первое заседание по судебному делу запланировано на 8 декабря.
В середине октября Маск заявил, что SpaceX больше не может оплачивать обслуживание Starlink на Украине. Он сказал, что последовал совету экс-посла в ФРГ Андрея Мельника, который обматерил его после слов о сохранении Крыма в составе России. Однако вскоре Маск сообщил, что передумал и продолжит поддерживать бесплатную работу Starlink на Украине. Позже он раскрыл, что оплачивает работу более чем половины терминалов Starlink на Украине.
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