SpaceX Илона Маска подала в суд на украинскую компанию из-за названия "Старлинк"

По данным издания, украинское ООО "Старлинк" было зарегистрировано ещё в 2011 году. Компания занимается IT-услугами. Спутниковая система интернет-связи, принадлежащая SpaceX, также называется Starlink. Основателем украинской компании является Сергей Дулицкий. В разговоре с журналистами предприниматель отметил, что представители Маска вышли на него ещё до начала спецоперации. Однако мужчина подчеркнул, что не хочет просто так отдавать название американской компании. Первое заседание по судебному делу запланировано на 8 декабря.