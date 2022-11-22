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22 ноября, 18:44

В Турции заявили, что поставленная из России система С-400 готова к применению при угрозах

Приобретённая у России система ПВО С-400 готова к применению при угрозах. Об этом сообщил глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар.

"Система С-400 готова к применению. В случае возникновения каких-либо угроз мы примем решение, где и как её использовать", — приводит его слова A-Haber.

Эрдоган не исключил проведение трансграничной наземной операции

Эрдоган не исключил проведение трансграничной наземной операции

Напомним, в последние дни Турция наносила удары по северу Сирии и северу Ирака, называя это воздушной операцией против Рабочей партии Курдистана (РПК). По словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, за два дня были нейтрализованы 184 террориста.

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Wikipedia / Mil.ru

Никита Осипов

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