В Турции заявили, что поставленная из России система С-400 готова к применению при угрозах
Приобретённая у России система ПВО С-400 готова к применению при угрозах. Об этом сообщил глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар.
"Система С-400 готова к применению. В случае возникновения каких-либо угроз мы примем решение, где и как её использовать", — приводит его слова A-Haber.
Напомним, в последние дни Турция наносила удары по северу Сирии и северу Ирака, называя это воздушной операцией против Рабочей партии Курдистана (РПК). По словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, за два дня были нейтрализованы 184 террориста.
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