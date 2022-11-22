В Турции заявили, что поставленная из России система С-400 готова к применению при угрозах

Приобретённая у России система ПВО С-400 готова к применению при угрозах. Об этом сообщил глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар.

"Система С-400 готова к применению. В случае возникновения каких-либо угроз мы примем решение, где и как её использовать", — приводит его слова A-Haber.