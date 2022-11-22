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22 ноября, 19:03

До пяти выросло число сбитых у Севастополя беспилотников

Развожаев: Над Чёрным морем у Севастополя сбиты ещё три беспилотника

Над акваторией Чёрного моря военные корабли отразили атаку ещё трёх беспилотников в дополнение к двум, сбитым при попытке атаковать Балаклавскую ТЭС. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трёх БПЛА. Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет", — написал губернатор.

Развожаев подчеркнул, что в городе тихо, однако все службы пребывают в боевой готовности.

В Севастополе силы ПВО РФ сбили два беспилотника при попытке подлёта к Балаклавской ТЭС

В Севастополе силы ПВО РФ сбили два беспилотника при попытке подлёта к Балаклавской ТЭС

Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ ударили по госпиталю ветеранов в Шебекине. В результате погибла мирная жительница, получив черепно-мозговую травму, когда её отбросило взрывной волной.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Григорьев

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