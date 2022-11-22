До пяти выросло число сбитых у Севастополя беспилотников

Над акваторией Чёрного моря военные корабли отразили атаку ещё трёх беспилотников в дополнение к двум, сбитым при попытке атаковать Балаклавскую ТЭС. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трёх БПЛА. Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет", — написал губернатор.

Развожаев подчеркнул, что в городе тихо, однако все службы пребывают в боевой готовности.