До пяти выросло число сбитых у Севастополя беспилотников
Развожаев: Над Чёрным морем у Севастополя сбиты ещё три беспилотника
Над акваторией Чёрного моря военные корабли отразили атаку ещё трёх беспилотников в дополнение к двум, сбитым при попытке атаковать Балаклавскую ТЭС. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Над акваторией наш флот отразил сегодня также атаки трёх БПЛА. Экстренные службы не фиксируют никаких пожаров и повреждений гражданской инфраструктуры, пострадавших тоже нет", — написал губернатор.
Развожаев подчеркнул, что в городе тихо, однако все службы пребывают в боевой готовности.
Ранее Лайф рассказывал, что ВСУ ударили по госпиталю ветеранов в Шебекине. В результате погибла мирная жительница, получив черепно-мозговую травму, когда её отбросило взрывной волной.
ТАСС / Сергей Мальгавко