Пентагон прокомментировал призыв Конгресса передать Украине беспилотники Gray Eagle

США пока не могут дать чёткого ответа по поводу возможности поставок Украине разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle. Об этом заявила во время брифинга заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы постоянно изучаем и оцениваем то, что мы можем поставить на Украину, однако по Gray Eagle решение пока не принято", — пояснила Сингх.