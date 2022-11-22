Пентагон прокомментировал призыв Конгресса передать Украине беспилотники Gray Eagle
Пентагон: США пока не решили, передавать ли Украине беспилотники Gray Eagle
Беспилотник MQ-1C Gray Eagle. Обложка @ Wikipedia / Courtesy of U.S. Army
США пока не могут дать чёткого ответа по поводу возможности поставок Украине разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle. Об этом заявила во время брифинга заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
"Мы постоянно изучаем и оцениваем то, что мы можем поставить на Украину, однако по Gray Eagle решение пока не принято", — пояснила Сингх.
Как рассказывал Лайф, информация о том, что Украина запросила у США ударные беспилотники Gray Eagle, появилась ещё в апреле. В июне американские СМИ писали, что этот вопрос на рассмотрении, однако Пентагон не против. Однако вскоре ситуация начала меняться: появились первые сообщения, что Киев желаемого не получит.