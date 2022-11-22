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22 ноября, 19:42

Пентагон прокомментировал призыв Конгресса передать Украине беспилотники Gray Eagle

Пентагон: США пока не решили, передавать ли Украине беспилотники Gray Eagle

<p>Беспилотник MQ-1C Gray Eagle. Обложка @ Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/General_Atomics_MQ-1C_Grey_Eagle#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:MQ-1C_Warrior_(2005-08-11).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Courtesy of U.S. Army</a></p>

Беспилотник MQ-1C Gray Eagle. Обложка @ Wikipedia / Courtesy of U.S. Army

США пока не могут дать чёткого ответа по поводу возможности поставок Украине разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C Gray Eagle. Об этом заявила во время брифинга заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

"Мы постоянно изучаем и оцениваем то, что мы можем поставить на Украину, однако по Gray Eagle решение пока не принято", — пояснила Сингх.

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Как рассказывал Лайф, информация о том, что Украина запросила у США ударные беспилотники Gray Eagle, появилась ещё в апреле. В июне американские СМИ писали, что этот вопрос на рассмотрении, однако Пентагон не против. Однако вскоре ситуация начала меняться: появились первые сообщения, что Киев желаемого не получит.

Анатолий Симоненко

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