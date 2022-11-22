Правительство утвердило требования к публикациям иноагентов

В документе говорится, что такое уведомление должно быть в текстовом или звуковом виде на русском языке. Размер шрифта должен вдвое превышать размер шрифта основного текстового материала. Автор должен предупреждать, что он иностранный агент, в начале каждого текстового материала под заголовком. Если же заголовка нет, то перед началом материала.