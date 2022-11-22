Правительство утвердило требования к публикациям иноагентов
Российское правительство утвердило требования к уведомлениям, которыми иностранные агенты должны помечать свои материалы. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В документе говорится, что такое уведомление должно быть в текстовом или звуковом виде на русском языке. Размер шрифта должен вдвое превышать размер шрифта основного текстового материала. Автор должен предупреждать, что он иностранный агент, в начале каждого текстового материала под заголовком. Если же заголовка нет, то перед началом материала.
Продолжительность демонстрации текстового указания в звуковом файле или в начале трансляции должна составлять не менее 15 секунд.
Уровень громкости уведомления должен быть не ниже уровня громкости звука аудиоматериала.
Министерство юстиции с 1 декабря начнёт публиковать в едином реестре персональные данные иностранных агентов. В их числе дата рождения, СНИЛС, а также ИНН.
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