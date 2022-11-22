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22 ноября, 20:46

Под Екатеринбургом найден 9-летний мальчик, которого "искал весь город"

В Свердловской области нашли 9-летнего Арсения, который был объявлен пропавшим сегодня в Арамиле. Ребёнок покинул территорию школы, однако домой не вернулся. На поиски парня была брошена полиция и волонтёры "Лизы алерт".

Как сообщает Е1.ru, масштабная поисковая операция завершилась благополучно: оказалось, что ребёнка нашли родители. Он "прозевал" свою остановку.

"Вообще хороший мальчик, хорошая семья, просто получилось вот так. Весь город принял участие в поисках, полиция очень хорошо патрулировала", — рассказали члены поискового отряда "Лиза алерт".

Под Симферополем найдено тело пропавшей три дня назад 17-летней девушки

Под Симферополем найдено тело пропавшей три дня назад 17-летней девушки

Ранее детский омбудсмен Мария Львова-Белова и глава поисково-спасательного отряда "Лиза алерт" Григорий Сергеев договорились о совместной работе по поиску детей, пропавших в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко

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