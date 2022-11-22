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22 ноября, 16:07

Панда Жуи в восторге, а манул Тимофей — в укрытии: Как обитатели Московского зоопарка отреагировали на ледяной дождь

В Московском зоопарке рассказали, как обитатели отреагировали на ледяной дождь

<p>Как обитатели Московского зоопарка отреагировали на ледяной дождь. Фото © Пресс-служба Московского зоопарка</p>

Как обитатели Московского зоопарка отреагировали на ледяной дождь. Фото © Пресс-служба Московского зоопарка

Обитатели Московского зоопарка уже давно готовы к холодам. Они отрастили тёплые шубки, наели необходимое количество жировых запасов и утеплили свои жилища. Однако сырая погода, которую принёс сегодняшний ледяной дождь, понравилась не всем. Манул Тимофей, например, весь день прятался в укрытии. Его решение поддержал и дальневосточный леопард Мизер, который тоже решил отдохнуть под навесом.

Как обитатели Московского зоопарка отреагировали на ледяной дождь. Видео © Пресс-служба Московского зоопарка

Остальные обитатели этот необычный для рядовых москвичей день провели полноценно. Пума Габриель и росомаха Крендель гуляли по своим вольерам. Не прятались и хищные птицы с журавлями.

  • Как обитатели Московского зоопарка отреагировали на ледяной дождь. Фото © Пресс-служба Московского зоопарка
    Как обитатели Московского зоопарка отреагировали на ледяной дождь. Фото © Пресс-служба Московского зоопарка
  • Как обитатели Московского зоопарка отреагировали на ледяной дождь. Фото © Пресс-служба Московского зоопарка
    Как обитатели Московского зоопарка отреагировали на ледяной дождь. Фото © Пресс-служба Московского зоопарка
  • Как обитатели Московского зоопарка отреагировали на ледяной дождь. Фото © Пресс-служба Московского зоопарка
    Как обитатели Московского зоопарка отреагировали на ледяной дождь. Фото © Пресс-служба Московского зоопарка
  • Как обитатели Московского зоопарка отреагировали на ледяной дождь. Фото © Пресс-служба Московского зоопарка
    Как обитатели Московского зоопарка отреагировали на ледяной дождь. Фото © Пресс-служба Московского зоопарка

Как обитатели Московского зоопарка отреагировали на ледяной дождь. Фото © Пресс-служба Московского зоопарка

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Панды Жуи и Диндин тоже не ленились. Первый долго гулял в уличном вольере, а потом присмотрел грот в стене, где и решил отдохнуть. Диндин же после прогулки переместилась во внутренние помещения.

Никаких изменений не заметили и ластоногие обитатели зоопарка. Среди таких моржи, сивучи, морские котики и морской заяц. В природе они способны выдерживать очень низкие температуры, поэтому чувствовали себя животные прекрасно, плавая в воде и отдыхая на берегу.

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Матвей Шандрыголов

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