Панда Жуи в восторге, а манул Тимофей — в укрытии: Как обитатели Московского зоопарка отреагировали на ледяной дождь

Обитатели Московского зоопарка уже давно готовы к холодам. Они отрастили тёплые шубки, наели необходимое количество жировых запасов и утеплили свои жилища. Однако сырая погода, которую принёс сегодняшний ледяной дождь, понравилась не всем. Манул Тимофей, например, весь день прятался в укрытии. Его решение поддержал и дальневосточный леопард Мизер, который тоже решил отдохнуть под навесом.

Как обитатели Московского зоопарка отреагировали на ледяной дождь. Видео © Пресс-служба Московского зоопарка

Остальные обитатели этот необычный для рядовых москвичей день провели полноценно. Пума Габриель и росомаха Крендель гуляли по своим вольерам. Не прятались и хищные птицы с журавлями.









Панды Жуи и Диндин тоже не ленились. Первый долго гулял в уличном вольере, а потом присмотрел грот в стене, где и решил отдохнуть. Диндин же после прогулки переместилась во внутренние помещения.

Никаких изменений не заметили и ластоногие обитатели зоопарка. Среди таких моржи, сивучи, морские котики и морской заяц. В природе они способны выдерживать очень низкие температуры, поэтому чувствовали себя животные прекрасно, плавая в воде и отдыхая на берегу.