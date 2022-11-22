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22 ноября, 15:45

Определён шорт-лист номинантов премии Russian Creative Awards – 2022

<p>Премия Russian Creative Awards – 2021. Обложка © Предоставлено Лайфу</p>

Премия Russian Creative Awards – 2021. Обложка © Предоставлено Лайфу

Эксперты российской Национальной премии в сфере креативных индустрий определили шорт-лист из 50 финалистов, претендующих на высшую награду для креативного сообщества в десяти номинациях. Всего на премию было подано около двух тысяч заявок практически со всех регионов страны. В этом году учреждена 11-я "Специальная номинация", в которой победителя выберет организационный комитет премии из общего числа заявок. Результат будет объявлен 1 декабря.

Так, в номинации "Человек года" представлены дирижёр, художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра Валерий Гергиев, государственный и банковский деятель, председатель правления Сбербанка Герман Греф, основатель и продюсер компании Yellow, Black and White Эдуард Илоян, художник Дмитрий Аске, а также гендиректор Rutube Александр Моисеев.

В номинацию "Открытие года" вошли: музыкальное шоу на Первом канале "Фантастика", площадка для любителей игр, разработчиков и авторов контента VK Play, первый в России негосударственный сельский театр в Калужской области, а также фестиваль онлайн-платформ и контента "Новый сезон" и Национальная премия за создание социально значимого интернет-контента.

За премию "Меценат года" поборются: Владимир Потанин (Благотворительный фонд Владимира Потанина), Алишер Усманов (благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт"), Елена и Геннадий Тимченко (Фонд Тимченко), Леонид Михельсон (фонд V–A–C) и Дмитрий Пумпянский (промышленный холдинг "Группа Синара").

Проект "Студия stART" из ДНР номинирован на Всероссийскую премию "Больших перемен"

Проект "Студия stART" из ДНР номинирован на Всероссийскую премию "Больших перемен"

В номинации "Креативное пространство" определены следующие финалисты: Севкабель Порт в Санкт-Петербурге, культурные пространства в Пакгаузах в Нижнем Новгороде и арт-резиденция "Выкса" в Нижегородской области, творческий индустриальный кластер "Октава" в Туле и Центр современного искусства "Сияние" в городе Апатиты Мурманской области.

В номинации "Образовательный проект" представлены: школа управления "Сколково", конкурс "Фабрика дизайна", "Школа 21" от Сбера, Школа кино и телевидения "Индустрия", а также первое в России высшее учебное заведение в сфере гастрономии на базе INSTITUT PAUL BOCUSE.

В номинации "Культурный код" заявлены: проект "Россия. Горизонты" от фонда народно-художественных промыслов "Рустрендс" при поддержке гранта Президентского фонда культурных инициатив, крупнейший онлайн-архив и лаборатория узоров России "Орнамика", фестиваль "Русские сезоны", цикл образовательных серий со Смешариками — "Азбука дружбы народов" и мануфактура "Ракета" в Петергофе.

Сразу два проекта News Media номинированы на премию "Знание-2022"

Сразу два проекта News Media номинированы на премию "Знание-2022"

"Событием года" могут стать: международная ярмарка современного искусства Cosmoscow, молодёжный фестиваль VK Fest, Первая московская неделя моды в РФ, музыкальный фестиваль "Столица закатов" в Нижнем Новгороде либо музыкальный самарский фестиваль "САМ.ФЕСТ".

В номинации "Креативный социальный проект" заявлены: сериал "Трудные подростки", документальный проект о новом поколении незаметных супергероев #невсеравно, мультимедийные порталы "Место встречи VK", молодёжное психологическое шоу "Тебе не одиноко", а также "Центр социальной интеграции Дианы Гурцкая".

"Креативным регионом года" могут признать Красноярский край, Татарстан, Якутию, Нижегородскую или Тюменскую области.

Russian Creative Awards — это единственная в мире кросс-отраслевая премия, объединяющая все существующие креативные индустрии. Идея о её запуске появилась на первой Российской креативной неделе, крупнейшем федеральном событии в области креативных индустрий, и была учреждена по инициативе первого заместителя руководителя Администрации Президента РФ Сергея Кириенко. Организаторами выступают дирекция Российской креативной недели, АНО "Креативная экономика" и ФГБУ "Роскультцентр".

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Наталья Исакова

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