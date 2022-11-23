На Украине экс-министра образования и науки обвинили в госизмене

На Украине офис Генерального прокурора объявил о подозрении в государственной измене экс-министра образования и науки страны Дмитрия Табачника. Данные об этом размещены на официальном сайте ведомства.

Согласно его информации, экс-министр якобы сотрудничал с врио губернатора Херсонской области России Владимиром Сальдо и врио губернатора Запорожской области России Евгением Балицким. А также якобы Табачник имел связи с российскими спецслужбами.

Дмитрий Табачник был министром образования и науки Украины с 11 марта 2010 года по 23 февраля 2014-го, в период президентства Виктора Януковича. До этого он дважды был вице-премьером — в 2002-2005 и 2006-2007 годах, избирался в Верховную раду в 1998, 2002 и 2007 годах.