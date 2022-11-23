Врио главы ЛНР дал оценку ситуации на фронте

Обстановка в приграничных районах Луганской Народной Республики тяжёлая — территории, несмотря на практически установленную мирную жизнь, ещё обстреливаются украинскими военными. Однако ситуация там под контролем. Об этом заявил врио главы республики Леонид Пасечник.

"Да, ситуация на фронте достаточно тяжёлая, но контролируемая. Обстрелы прифронтовой территории нашей республики со стороны украинских нацистов продолжаются практически каждый день. Противник регулярно предпринимает попытки прорывов, но наши военные отбрасывают националистов и держат оборону", — рассказал Пасечник газете "Известия".

По поводу эвакуации жителей Пасечник отметил, что речи пока об этом нет. Он также выразил уверенность, что "до крайних мер не дойдёт". Врио главы республики заверил: мирная жизнь в регион вернётся обязательно.

"Наши ребята при поддержке военнослужащих из других регионов РФ держат ситуацию под контролем. Я уверен, что мирная жизнь обязательно вернётся в ЛНР. Наши защитники отодвинут врага, и мы сможем развивать наш регион, его экономику, инфраструктуру и делать свой вклад в развитие великой Родины", — отметил Пасечник.