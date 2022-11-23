Украина потребовала извинений от Венгрии за скандальный шарф Орбана
МИД Украины потребовал извинений из-за шарфа Виктора Орбана с "Великой Венгрией"
Карта "Великой Венгрии" на шарфе Орбана. Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Orbanviktor
МИД Украины потребовал от Венгрии извинений за скандальный шарф премьер-министра страны Виктора Орбана. Политик, надев аксессуар с напечатанной на нём картой "Великой Венгрии" на футбольный матч, якобы посягнул на территориальную целостность республики.
"22 ноября в Министерство иностранных дел Украины был приглашён посол Венгрии на Украине Иштван Ийдярто, который отмечал неприемлемость публичного появления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в шарфе с изображением Венгрии с частью украинской территории. На Украине ожидают извинения за этот инцидент", — говорится в сообщении ведомства.
Как отметили в МИД Украины, там надеются, что в дальнейшем венгерская сторона будет воздерживаться от шагов, которые могут быть расценены как "неуважение к территориальной целостности" этого государства.
Напомним, шарф Орбана с картой Венгрии в границах до 1920 года вызвал истерику в Киеве. Отметим, что согласно старым границам страна включает в себя территории Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины. Такое изображение часто используется в стране на сувенирной продукции. Сам Орбан призвал разделять футбол и политику после этого инцидента.