Орбан призвал разделять футбол и политику после критики из-за шарфа с "Великой Венгрией"
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не смешивать футбол и политику после того, как на него обрушились с критикой из-за шарфа с изображением "Великой Венгрии".
"Футбол — это не политика. Не будем видеть в нём того, чего нет. Сборная Венгрии — команда каждого венгра, где бы он ни жил!" — написал Орбан в соцсетях.
Ранее Лайф рассказывал, что шарф Орбана с картой Венгрии в границах до 1920 года вызвал истерику в Киеве. Отметим, что, согласно старым границам, страна включает в себя территории Румынии, Хорватии, Словакии, Сербии, Австрии и Украины. Такое изображение часто используется в стране в качестве сувенирной продукции и во время официальных мероприятий.
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