Орбан призвал разделять футбол и политику после критики из-за шарфа с "Великой Венгрией"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не смешивать футбол и политику после того, как на него обрушились с критикой из-за шарфа с изображением "Великой Венгрии".

"Футбол — это не политика. Не будем видеть в нём того, чего нет. Сборная Венгрии — команда каждого венгра, где бы он ни жил!" — написал Орбан в соцсетях.