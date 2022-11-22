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22 ноября, 15:08

Россиянам рассказали, как проверить свою кухню на функциональность

Дизайн-эксперт Голуб назвала вытяжку, посудомойку и холодильник главными на кухне

Выбирать бытовую технику для кухни нужно в соответствии с габаритами помещения, кулинарными привычками и количеством членов семьи. Специалист Hoff по дизайну интерьеров Юлия Голуб также призвала не забывать о внешнем виде и классе энергопотребления, который должен быть не ниже А+.

"Вытяжка необходима как для вас, так и для вашего дома. Она улавливает испарения, микрочастицы жира и запахи, которые в противном случае оседают на мебели и впитываются в текстиль. Включённая во время готовки вытяжка помогает облегчить уборку, предотвратить преждевременный износ мебели и сохранить здоровый микроклимат в квартире", — сказала Голуб Лайфу.

Особенно актуален этот элемент для газовых плит, ведь продукты горения вредны для здоровья. При выборе нужно учитывать мощность, которая зависит от площади кухни и рассчитывается по специальной формуле. Важен и уровень шума, если кухня соединена с гостиной.

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Если вы готовите мало, стоит ограничиться варочной поверхностью с двумя-тремя конфорками, сэкономив место на рабочей поверхности.

"Стоит учитывать и свои кулинарные предпочтения. Например, возможность объединить две конфорки или наличие конфорки маленького диаметра. Они будут удобны, если вы готовите в казане или варите кофе в турке", — обратила внимание специалист.

Современный духовой шкаф — это не только про запекание, указала наша собеседница. В зависимости от набора функций он может стать пароваркой, грилем, СВЧ-печью, иметь функцию разморозки продуктов, стерилизации ёмкостей, режим брожения для поднятия дрожжевого теста, а также приготовления домашних йогуртов.

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"Посудомойки — необходимость, а не роскошь. Их главное преимущество — значительная экономия воды и вашего времени. Для маленькой кухни можно рассмотреть компактные варианты, например небольшие настольные модели или встраиваемые уменьшенной высоты", — добавила Голуб.

Главным предметом на кухне является холодильник, при выборе которого лучше здраво оценивать свои потребительские привычки. В квартире для одного или пары стоит рассмотреть мини-вариант под столешницу, посоветовала эксперт. А в большой семье нужны широкие холодильники и отдельно устанавливаемые морозильные камеры.

"В современных холодильниках есть несколько полезных режимов: шоковая заморозка для сохранения полезных свойств продуктов, режим регулирования уровня влажности, режим "отпуск", который позволяет экономить электроэнергию, и даже подключение к Wi-Fi. Стоит обращать внимание и на внутреннее наполнение: полки разной конфигурации, подвесные контейнеры, съёмные корзины и разделители помогут оптимизировать хранение в холодильнике", — заключила Голуб.

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Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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