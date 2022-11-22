Православные активисты призвали запретить "Гарри Поттера" в РФ из-за пропаганды сатанизма

Книги и фильмы о Гарри Поттере необходимо запретить в России из-за пропаганды сатанизма. С соответствующей инициативой к министру культуры РФ Ольге Любимовой обратилось православное движение "Сорок сороков". Копию письма активистов опубликовал телеграм-канал Mash.

Авторы инициативы отметили, что в преддверии Нового года появилось слишком много детских мюзиклов и концертов о юном волшебнике, которого создала английская писательница Джоан Роулинг. Во всей этой ситуации православные активисты усмотрели пропаганду колдовства и сатанизма. По их мнению, произведения о Гарри Поттере "развращают и косят юные души наших детей".

"Перед нами предстаёт духовная и культурная бомба замедленного действия для наших детей и молодёжи. Сага о Гарри Поттере являет собой гениально оформленную квинтэссенцию основ западной культуры — рационализма, индивидуализма и материализма, пропитанную чуждыми нам духовными ценностями", — говорится в обращении на имя Любимовой.