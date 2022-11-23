Российский истребитель Су-35С сбил самолёт противника в зоне спецоперации

Российское Министерство обороны опубликовало видео боевых вылетов самолётов Су-35С ВКС РФ в зоне специальной военной операции на Украине. Лётчики наносят удары по военным объектам и технике противника. Истребители поднимаются в воздух с ракетами разного класса. На видео запечатлён момент обнаружения воздушной цели противника и запуска реактивного снаряда.

"Во время выполнения боевой задачи в зоне дежурства в воздухе обнаружил воздушную цель, выполнил захват цели, после получил разрешение к работе по данной цели, выполнил пуск и продолжил полёт для контроля воздушного пространства. После предполагаемого времени встречи ракеты с целью метка пропала", — приводит телеканал "Звезда" комментарий одного из лётчиков.

По его словам, затем он повторил заход, но отметку на экране радара больше не наблюдал. Когда вернулся на аэродром, там подтвердили, что цель была поражена.