Названы семь неочевидных продуктов, укрепляющих здоровье ребёнка

Детям необходимо ежедневно получать достаточное количество витаминов, макро- и микроэлементов. Однако не все продукты в этом отношении достаточно оценены родителями. Какими не стоит пренебрегать, составляя детское меню, рассказала Лайфу нутрициолог и внешний консультант сервиса "Пакет" от Х5 Елена Свиридова.

Продукт № 1 — авокадо. Несмотря на большое количество жиров, оно насыщено омега-кислотами, снижающими уровень холестерина. Также в авокадо много калия, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. А минералы поддерживают психическое здоровье ребёнка. Авокадо можно добавлять во множество блюд — от тостов и салатов до гарниров.

Продукт № 2 — тофу. Его делают из соевых бобов, выдавливая из них жидкость, как при производстве сыра из коровьего или козьего молока. В тофу много железа, кальция, цинка, белка, витамина В. Благодаря высокой энергетической ценности тофу порой заменяет мясо. Соевый сыр помогает выводить из организма токсичные вещества и снижать холестерин. Его можно запекать, варить, жарить и добавлять в десерты.

Продукт № 3 — сливочное масло. В нём содержится "правильный" холестерин, а также витамины А, Д, Е, К, помогающие организму укреплять кости, зрение, волосы и ногти. Масло способствует усвоению жирорастворимых витаминов. Оно универсально почти для любых блюд — от бутерброда до каши или приготовления омлета.

Продукт № 4 — орехи и ореховая паста. По количеству витаминов и минералов этот продукт едва ли имеет аналоги. Орехи богаты витамином Е, который помогает активизировать иммунитет. Также в них есть кальций и железо, которые помогают детям расти крепкими и сильными. Пасту можно есть с кашами и намазывать на хлеб.

Продукт № 5 — брокколи. Она содержит множество витаминов, минералов, макро- и микроэлементов: клетчатку, калий, фосфор, кальций, железо, цинк, витамины группы B, С, Е, К. Брокколи улучшает работу мозга, а также способствует снижению холестерина. Брокколи можно отварить, запечь, подать как гарнир или добавить в запеканку и суп-пюре.

Продукт № 6 — томаты. Они содержат железо, кальций, магний, фосфор, йод, витамины группы В, витамин К. Томаты способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, стимуляции работы почек и кишечника, а также снижают давление и уровень холестерина. В этих овощах также содержится антиоксидант ликопин, предупреждающий старение клеток мозга. Чтобы он лучше усваивался, употреблять его лучше с добавлением масла в небольших количествах.

Продукт № 7 — какао. Оно поднимает настроение и способствует выработке эндорфина. В нём содержится витамин В9 (фолиевая кислота), А, В, РР, Е. А также минералы: цинк, железо, калий, кальций, натрий, фосфор. А фенилэтиламин — это природный антидепрессант.