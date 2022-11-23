"Не имеете права": Украина "запретила" Евросоюзу уставать от помощи Киеву
Глава МИД Украины Кулеба заявил, что ЕС не имеет права уставать от помощи Киеву
Глава МИД Украины решил "запретить" своим западным коллегам уставать от помощи Киеву. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал их добиться принятия нового пакета санкций в отношении России, причём сделать это в самое ближайшее время. Об этом сообщает немецкая газета Die Zeit.
"Если мы, украинцы, не устали, остальная Европа не имеет ни морального, ни политического права уставать", — заявил Кулеба.
По мнению министра, странам Евросоюза необходимо отбросить все сомнения и усталость. Так необходимо поступить, по мнению главы украинского МИД, для того, чтобы в кратчайшие сроки согласовать девятый пакет антироссийский санкций.
Как ранее писал Лайф, экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что ФРГ рассчитывала на быстрое поражение Украины в случае начала вооружённого конфликта с Россией. Он также рассказал, что до последнего возможность начала боёв отрицала Франция.
ТАСС / ЕРА / KITH SEREY