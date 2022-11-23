Джонсон раскрыл ожидания стран ЕС от военного конфликта на Украине

До начала российской военной операции (СВО) власти ФРГ рассчитывали, что Украина очень быстро потерпит поражение и конфликт не затянется. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью телекомпании CNN, которое было опубликовано на её сайте.

"Позиция немцев в определённый момент сводилась к тому, что, если это произойдёт, что стало бы катастрофой, было бы лучше, если бы всё скорее закончилось и Украина сдалась", — приводит телекомпания слова Джонсона.

Как заявил политик, ФРГ при этом аргументировала такую свою позицию "рядом весомых экономических причин". Он также рассказал, что до последнего возможность вооружённого конфликта отрицала Франция. Говоря об Италии, Джонсон подверг критике правительство бывшего премьер-министра Италии Марио Драги. По его словам, представители итальянского политика "заявляли, что не смогут поддержать" давление на Москву, в силу того что сильно зависят от энергоносителей из России.